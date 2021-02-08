İzmir'deki fırtınada bir caminin minaresinden beton parçaları düştü
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İzmir'deki fırtınada bir caminin minaresinden beton parçaları düştü

08.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:48
İzmir'deki fırtınada bir caminin minaresinden beton parçaları düştü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırtına, bir caminin minaresindeki beton parçalarının düşmesine neden oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırtına, bir caminin minaresindeki beton parçalarının düşmesine neden oldu.

Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Camisi'nin minaresinden beton parçalarının düştüğünü görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Minarede sallanan hoparlör ile yerinden çıkmak üzere olan başka bir beton parçasının düşme ihtimali nedeniyle, camiye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle minareye çıkan bir itfaiye eri, sallanan hoparlör ile kopmak üzere olan beton parçasını yerinden sökerek aşağıya indirdi.

Öte yandan beton parçasının düşme anı, caminin bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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