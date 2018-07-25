İzmir'deki Fetö/pdy Davası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan Mehtap Yaşar'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir. 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehtap Yaşar ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamının, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermesinin ardından söz alan sanık, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul ettiğini ancak bunu örgütsel bir faaliyette bulunmak için yapmadığını savundu. Yaşar, mesaj içeriklerine bakıldığında bunun net bir şekilde görüleceğini ileri sürdü.

Aralarındaki husumetten dolayı aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyen Yaşar, FETÖ ile bağlantılı okulda çalıştığı için pişman olduğunu dile getirdi. Yaşar, "Örgüt üyesi gibi hareket etmedim. Kim vatanına hainlik yaptıysa, Allah onları mahçup etsin. Hainlik yapmadım. Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Ne ceza verirseniz verin, vatanıma yine de hainlik yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Savunması sırasında sık sık ağlayan sanık, cezaevinde psikoloji bozulduğundan ilaç tedavisi gördüğünü, 10 aydan beri tutuklu bulunduğundan ailesi ve kendisinin mağdur olduğunu iddia etti. Sanık Yaşar, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Yaşar'ın tahliyesine karar verdi.

Heyetin kararının ardından fenalık geçiren ve nefes almakta zorlanan Yaşar'ı jandarma ekipleri duruşma salonundan, tutuklu sanıkların bekletildiği bölüme çıkarttı.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Yaşar, bir süre müşahede altında tutuldu.