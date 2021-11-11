İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli serbest bırakıldı.
İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 9 Kasım'da gözaltına alınan 22'si kadın 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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