İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli serbest bırakıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 9 Kasım'da gözaltına alınan 22'si kadın 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

 Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı

 Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title