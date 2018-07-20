İzmir'deki Feci Kazada Can Veren 2 Kişinin Baba-Kız Olmadığı Ortaya Çıktı

İzmir'de 17 Temmuz'da meydana gelen iki kişinin öldüğü kazayla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Ajanslara önce "baba kız öldü" ardından 'aynı anda yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye otomobil çarptı' olarak duyurulmuştu.Kazada ölen 16 yaşındaki lise öğrencisi Dilara Önal ile 47 yaşındaki Ufuk Toğul aslında birbirini tanıyordu. İkili birlikte yemek yedikten sonra 'ölüm yolu'nun kurbanı olmuştu.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YERE YAKIN BİR RESTORANDA YEMEK YEDİLER

Yeni Asır'da yer alan habere göre;Anne ve babası ayrı olan lise 2. sınıf öğrencisi Dilara Önal, annesi Kezban Ç. ile Ödemiş ilçesinde yaşıyordu. O gün de annesi ile birlikte Ödemiş'ten İzmir'e gelmişti. Annenin, kızının Ufuk Toğul'la tanışıklığı olup olmadığı konusunda bir bilgisi yoktu ve polis kazada yaşamını yitiren bu iki kişinin birbirini tanıyıp tanımadığını araştırıyordu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Dilara Önal ve Ufuk Toğul daha önceden tanışıyorlardı. O gece buluşmuş ve kazanın meydana geldiği yolun yakınında bir restoranda yemek yemişlerdi. İkili yemeğin ardından sahil tarafına geçmiş ve burada sohbete koyulmuşlardı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Hemen hemen yarım saat süren sohbetlerinin ardından ikili, Karantina Altgeçidi çıkışında yolun karşısına geçmek isterken, Balçova yönünden Konak yönüne giden 19 yaşındaki sürücü Y.G'nin otomobili Dilara Önal ve Ufuk Toğul'a çarpmıştı.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Önal ve Toğul, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Dilara Önal ve Ufuk Toğul, o gün mü tanışmışlardı ya da daha önceden mi tanışıyorlardı bilinmiyor. Bilinen tek bir gerçek var: iki kişi aynı anda 'ölüm yolu'nun kurbanı oldu.

İLK KEZ OLMADI

Buraya ölüm yolu denmesinin bir nedeni vardı. Çünkü bu, orada meydana gelen ilk kaza değildi. Bu bölgede yaya geçidi yoktu ve yayalar için yapılacak meydan çalışması tamamlanmadan yol trafiğe açılmıştı. En yakın yaya geçidinin 1 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten vatandaşlar, yayaların yolun karşısına geçmek için aynı noktayı kullanmalarının kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Çalışmaların bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşlar, "Burada sürekli kazalar oluyor. Altgeçitten çıkan araçlar çok hızlı geldikleri için yolun karşısına geçen yayaları fark etmiyorlar. Yayaların kullanacağı meydanın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz" diyor.