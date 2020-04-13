İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Bornova, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde ters yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 işi ağır yaralandı, kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.

13.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:58
İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde ters yönden gelen motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 işi ağır yaralandı, kazada anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kamil Tunca Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ters yönde gitmekte olan Salih B. idaresindeki 35 ZUV 33 plakalı motosiklet ile E.Ç., yönetimindeki 35 AIG 969 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Salih B. ve Ufuk I., savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralılardan Salih B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Ufuk I. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddenin ortasında ilerlemekte olan motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi savrulurken, otomobilin ise bir süre daha ilerlediği görünüyor.

Ayrıca, polis ekipleri kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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