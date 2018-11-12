İzmir'deki Faciada Bilanço Artıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından ölü sayısı 6'ye yükseldi. İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy bölgesinde saat 06.19'da 2 göçmen yüzerek Karaada mevkisindeki balık çiftliklerine çıktı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, bindikleri fiber teknenin battığını, teknede 3'ü çocuk 15 kişi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma faaliyeti başlattı. 14 Afganistan ve 1 İran uyruklu göçmenin bulunduğu teknenin neden battığı henüz belirlenemezken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 göçmeni sağ olarak kurtardı. 6 göçmenin cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp 4 göçmeni arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)