İzmir'deki engelli bakım merkezi ve 3 çalışanı hakkında inceleme başlatıldı
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İzmir'deki engelli bakım merkezi ve 3 çalışanı hakkında inceleme başlatıldı

24.02.2021 03:00 | Son Güncelleme: 24.02.2021 03:04
İzmir'deki engelli bakım merkezi ve 3 çalışanı hakkında inceleme başlatıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de bir engelli bakım merkezine ait olduğu anlaşılan şiddet görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu bakım merkezi ve 3 çalışanı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de bir engelli bakım merkezine ait olduğu anlaşılan şiddet görüntülerine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu bakım merkezi ve 3 çalışanı hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

İzmir'de özel bir engelli bakım merkezine ait olduğu belirlenen şiddet görüntüleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtilerek, görüntülerdeki engelli vatandaşın 2020'nin Temmuz ayından itibaren başka bir kuruluşa yerleştirildiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın devamında, olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarılarak, "Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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