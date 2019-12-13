İzmir'deki doğal taş fuarı, Polonya'ya "ihraç" ediliyor

13.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:14

Doğal taş sektörünün dünyadaki önemli buluşma noktalarından olan İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE), Polonya'nın Varşova kentinde "MARBLE WARSAW" ismiyle düzenlenecek.

Fuarı organize eden İzmir Büyükşehir Belediyesi fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Orta Avrupa'nın en büyük fuar merkezlerinden olan Polonya'daki Ptak Warsaw ile 4-6 Haziran 2020 tarihlerinde MARBLE WARSAW fuarını düzenlemek üzere protokol imzalandı.

Türkiye başta olmak üzere dünyadan sektör temsilcilerinin de katılacağı fuarda, doğal taşın yanı sıra seramik sektörü de temsil edilecek.

Fuar ile Türk doğal taş firmalarının Polonya'nın yanı sıra İskandinav ülkeleri, Doğu Avrupa ve Rusya pazarlarındaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, 1-4 Nisan 2020'de İzmir'de 26'ncısını düzenleme hazırlıklarını yürüttükleri MARBLE fuarı deneyimini, Avrupa'ya da taşımasının Türkiye adına gurur verici olduğunu vurguladı.

Alıcı, "Varşova'da düzenleyeceğimiz fuarın, Türk doğal taşının dünya çapında hak ettiği değeri görebilmesi açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da MARBLE'ın küresel anlamda bir fuar markası olduğunu, artık dışa açılma zamanının geldiğini bildirdi. Kaya, "Doğrudan Avrupalı alıcılara hitap eden bir destinasyonda bir ilki başaracağız. Normalde ilk fuarlara katılımlar 8-10 civarında olur. Bizim ön görümüz en az 50-60 firma katılımı ile orada boy göstereceğimiz yönünde. Sektör olarak İZFAŞ'ın yanında olma mecburiyetimiz var. Bu bizim için bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA