İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı

02.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:40
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı

SİVAS Valiliği organizesinde, depremzedelere destek için hazırlanan malzemeleri taşıyan yardım TIR'ı törenle İzmir'e uğurlandı.

SİVAS Valiliği organizesinde, depremzedelere destek için hazırlanan malzemeleri taşıyan yardım TIR'ı törenle İzmir'e uğurlandı. 

30 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşen depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları kapsamında Sivas Valiliği de harekete geçti. Bu kapsamda çeşitli yardım malzemeleri yüklenen bir TIR, yapılan törenle İzmir'e uğurlandı.

Tarihi Jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, "30 Ekim'de deprem oldu. O andan bu zamana kadar da bedenen burada olsak da ruhen gözümüz kulağımız İzmir'de. Bugün 3 yaşındaki bir bebeğimizin kurtarılma çalışması bize ayrı bir heyecan ve umut verdi.  Eğer hala enkaz altında kalan vatandaşımız varsa onların kurtulma noktasında 83 milyon insana ayrı bir cesaret verdi. Biz de Sivas olarak bu duruma duyarsız kalamamak adına, 81 ilimiz de olduğu gibi yine valiliğimizin koordinesinde hayırsever bir vatandaşımız desteği ve Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın da koordinesinde en azından ilk etapta bir TIR'ı yola çıkaralım dedik. Yardımlarda düzensizlik olmaması adına da bu işlerin Kızılay ve AFAD koordinesinde yapılmasına yönelik devlet büyüklerimizin özel talimatları var. Buna dikkat ederek de şehrimizin düşüncelerini, dualarını hep birlikte yola çıkarıyoruz" dedi.

Kur'an okunması ve dua edilmesinin ardından yardım TIR'ı yola çıktı.


İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  Arife Defne ARSLAN

İlgili Haberler

Van'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Van'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Erenler Belediyesi, İzmir'deki depremzedelere yardım aracı gönderdi
Erenler Belediyesi, İzmir'deki depremzedelere yardım aracı gönderdi
Turgutlu'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Turgutlu'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Danla Bilic Türkan Şoray Şevket Çoruh Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 18:00:05. #1.14#
title