İzmir'deki depremzedelere istihdam desteği
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İzmir'deki depremzedelere istihdam desteği

08.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:51
İzmir'deki depremzedelere istihdam desteği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 400 kişinin işe alınacağını ve bu konuda depremden etkilenenlerin öncelikli olacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 400 kişinin işe alınacağını ve bu konuda depremden etkilenenlerin öncelikli olacağını bildirdi.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin mağduriyet yaşamamaları için birçok önemli hizmet sunulduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Dağ, şunları kaydetti:

"İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü tarafından açılacak olan TYP ile Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka ve Çiğli kaymakamlıklarında 400 hemşehrimizin istihdamı sağlanacaktır. Bu noktada depremden zarar görmüş olan vatandaşlarımızın bu alımlarda öncelenmesi yönünde bir karar alınmıştır. Bu nedenle TYP'den yararlanmak için taşınması gereken şartların yanı sıra depremde evi yıkılmış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olan depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilecek ve bu kapsamda 6 ay süre ile istihdam sağlanacaktır. Depremden olumsuz etkilenmiş İzmirli hemşehrilerimize verdiğimiz destekleri sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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