İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
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İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

01.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:15
İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

İZMİR'de yıkıma neden olan depremin ardından Konya'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan A.A. ile E.S. (17) hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

İZMİR'de yıkıma neden olan depremin ardından Konya'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan A.A. ile E.S. (17) hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, İzmir'de yıkıma neden olan depremle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan A.A. ile E.S. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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