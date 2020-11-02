İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil enkazdan yaralı çıkarıldı
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İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil enkazdan yaralı çıkarıldı

02.11.2020 01:13 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:16
İzmir'deki depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil enkazdan yaralı çıkarıldı

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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