İzmir'deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
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İzmir'deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı ile ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B. tutuklandı.

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rızabey Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B. tutuklandı. Soruşturmayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rızabey Apartmanı ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapı müteahhidi H.H.Ö., depremin hemen ardından yakalanmış ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu yapının mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu anlaşılan A.S.B., bugün İstanbul'un Çatalca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.S.B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından SEGBİS yoluyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

A.S.B'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 2'ye yükselirken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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