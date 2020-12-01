Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor

01.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:40

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanının görevlisi Mustafa Turbaş, enkaz kaldırılmış olmasına rağmen bölgeden ayrılamıyor.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanının görevlisi Mustafa Turbaş, enkaz kaldırılmış olmasına rağmen bölgeden ayrılamıyor.

Doğanlar Apartmanında 10 yıl önce apartman görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve apartman sakinleriyle akraba gibi olan Turbaş, 30 Ekim'deki depremden sonra tarif edilmez bir acı yaşadı.

Gözü önünde yıkılan apartmanda yıllarca hizmet verdiği apartman sakinlerinin bir kısmını enkazdan çıkaran, bir kısmının da naaşlarını teşhis eden Turbaş, günlerini enkazın kaldırıldığı bölgede geçirmeye devam ediyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Turbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında apartmanın önünde bulunduğunu, yıllarca gözü gibi baktığı binanın ayaklarının yanına yıkıldığını söyledi.

Her gece gözlerini kapattığında deprem anını yaşadığını anlatan Turbaş, "Bina yıkıldıktan sonra enkaz altında yardım isteyen çocuk seslerini duydum. Yetişkinler de 'canımız yanıyor' diyorlardı. Ben önce eşim ve çocuğumun enkaz altında kaldığını düşündüm. Ama bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Hemen onları evden aldım. Sonra enkazdaki çalışmalara yardım ettim. 11 kişiyi çıkarmayı başardık." dedi.

"Fotoğrafları beni üzüyor"

Turbaş, depremin ardından günlerce enkazdan ayrılmadığını, hayatını kaybeden apartman sakinlerini gözleri yaşlı şekilde teşhis ettiğini aktardı.

Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen görev yaptığı Doğanlar Apartmanının bulunduğu yerden ayrılamadığını dile getiren Turbaş, şunları kaydetti:

"Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. Bayraklı Belediyesi bana bir yıllık ev kiraladı ama ben yine her sabah buraya geliyorum. İnsanların dertlerine derman olmaya çalışıyorum. Başka türlü elimden bir şey gelmez. Apartman sakinlerinin kaybolan eşyalarını buluyorum, polislere teslim ediyorum. Apartman sakinleri bir bilgiye ulaşmak isteyince beni arıyor. Enkazda fotoğraflar, kitaplar ve eşyalar buluyorum. En çok da depremde yaşamını yitiren apartman sakinlerinin fotoğrafları beni üzüyor. Onları hiç ölmemiş gibi düşünüyorum. Tüm gün apartman enkazında onlardan bir anı, bir hatıra arıyorum. Buraya yeniden bina yapılacakmış ben o ana kadar buradayım. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum."

Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor
Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor
Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor
Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İlgili Haberler

Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı
Elazığ'daki depremde yıkılan Dilek Apartmanı soruşturmasında sanıklar birbirlerini suçladı
Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor
Depremde yıkılan binaların molozları korunuyor
Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu
Başkan Sandal, depremden etkilenen apartman görevlileriyle buluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Çocuk Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:40:55. #1.14#
title