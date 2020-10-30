İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı binadan 3 kişi kurtarıldı
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İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı binadan 3 kişi kurtarıldı

30.10.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:42
İzmir'deki depremde yıkılan 7 katlı binadan 3 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sonucu enkazdan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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