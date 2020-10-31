İzmir'deki depremde yaralı sayısı 763'e yükseldi
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İzmir'deki depremde yaralı sayısı 763'e yükseldi

31.10.2020 00:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:28
İzmir'deki depremde yaralı sayısı 763'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 763'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 763'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 211 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 17 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 763 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binanın 4'ünde çalışmaların tamamlandığı, 13'ünde ise sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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