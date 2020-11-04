İzmir'deki depremde ölen Kaygusuz'un, kız arkadaşından duygulandıran paylaşım
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İzmir'deki depremde ölen Kaygusuz'un, kız arkadaşından duygulandıran paylaşım

04.11.2020 22:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:11
İzmir'deki depremde ölen Kaygusuz'un, kız arkadaşından duygulandıran paylaşım

İZMİR'de ykıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren Ali Çağın Kaygusuz'un kız arkadaşı Özlem Zayıfoğlu, Kaygusuz'un saz çalarak, türkü söylediği bir video paylaştı.

İZMİR'de ykıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren Ali Çağın Kaygusuz'un kız arkadaşı Özlem Zayıfoğlu, Kaygusuz'un saz çalarak, türkü söylediği bir video paylaştı. 

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkılırken, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Depremde enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un kız arkadaşı sosyal medya hesabından Kaygusuz'un saz çalarak, türkü söylediği bir video paylaştı. Özlem Zayıfoğlu'nun, paylaştığı videonun açıklama kısmına mavi kelebek ikonu koyduğu görüldü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ali Çağın Kaygusuz, bir dönem Göztepe Kulübü'nde de staj yapmıştı.


İzmir'deki depremde ölen Kaygusuz'un, kız arkadaşından duygulandıran paylaşım
İzmir'deki depremde ölen Kaygusuz'un, kız arkadaşından duygulandıran paylaşım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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