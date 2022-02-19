İzmir'deki depremde ölen ikizler anısına "Çikolata Atölyesi" düzenlendi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün anısına yetiştirme yurdundaki çocuklar için çikolata atölyesi düzenlendi.

Alsancak'ta bir atölyede düzenlenen etkinlikte anne Tülin Batmaz ve "İyilik İkizim" projesi gönüllüleri bir araya gelerek çikolata yapımı konusunda eğitim aldı, çocuklar için çikolata paketleri hazırladı.

Batmaz, 2 gün sürecek yaklaşık 3'er saatlik atölye sonrasında hazırlanan 300 çikolata paketini yetiştirme yurdundaki çocuklara verecek.

Anne Batmaz, AA muhabirine, ikizlerinin doğum günü olan şubat ayında çocuklara dokunmak istediklerini ve akıllarına yetiştirme yurdundaki çocukların geldiğini söyledi.

Etkinliği 2 gün olarak planladıklarını ifade eden Batmaz, amaçlarının hayat felsefeleri iyilik olan ikizlerinin anısını yaşatmak, çocuklara dokunmak, onlara iyilik bulaştırmak, onların bu hareketi yaymasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Batmaz, güzel bir amaca hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, "Sayra ve Çınar'ın bu yıl kesemedikleri doğum günü pastaları, çikolata olarak yurtlardaki kardeşlerine mutluluk olsun istiyoruz. Sayra ve Çınar'ın hayat felsefeleri iyilik üzerine kuruluydu. Burada yaptığımız her çikolata, onlardan ve iyiliklerinden birer armağan. Ailesi ve sevenleri olarak onları iyilikle yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocuklarının kişisel özelliklerinden bahseden Batmaz, "Çok mutlu çocuklardı. Etraflarına da bunu yayarlardı. Onların misyonlarını devam ettirmek istiyoruz. Dünyanın hep böyle insanlara ihtiyacı var. Bugün yaptıklarımızı hemen yarın dağıtacağım. Yarın yapılanları da pazartesi dağıtacağım." ifadelerini kullandı.