Depremde hayatını kaybedenler anıldı
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Depremde hayatını kaybedenler anıldı

05.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:18

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Depremde hayatını kaybedenler anıldı
Depremde hayatını kaybedenler anıldı
Depremde hayatını kaybedenler anıldı
Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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