Depremde hayatını kaybedenler anıldı
05.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:18
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.
Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru