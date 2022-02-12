Depremde hayatını kaybeden ikizler doğum günlerinde anıldı

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz, doğum günlerinde kabirleri başında anıldı.

Kemalpaşa Cennet Bahçesi Kabristanı'nda yer alan mezarları başında toplanan ailesi ve arkadaşları, ikizler anısına fidan dikti, dualar okudu.

Anne Tülin Batmaz, yaptığı açıklamada, Çınar ve Sayra'nın doğum günlerini iki yıldır onlar olmadan da kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

Doğum günlerinde dünya çocuklarına armağanlar vermek istediklerini, buradan yola çıkarak Afrika ülkesi Malavi'de bir meyve bahçesi kurduklarını anlatan Batmaz, şöyle konuştu:

"Bir dernek ile birlikte Malavi'de 4 köy seçtik. Bu köylerden birinde Sayra ve Çınar adıyla 250 tropikal meyve fidanından oluşan bir meyve bahçesi yaptık. Amacımız biraz da sürdürülebilir bir proje olmasıydı. Sadece o anlık karınlarını doyurmaktan öte bir şey olsun, ağaçlar büyüsün meyveleriyle beslensinler. Her köyde 250-300 çocuk var ve bu çocukların ayakları çıplaktı, oyuncakları çamurdandı, üstlerine giyecek kıyafetleri yoktu. Bunları da üstlendik. Tanzanya'da da bir yetimhanenin aşevinde doğum günü pastası kesip yemek dağıttık."

Tülin Batmaz, çocuklarının kabrinin bulunduğu Kemalpaşa Cennet Vadisi'ni evi olarak gördüğünü, bölgeyi yeşillendireceklerini, ayrıca çocuklar için greyfurt, mandalina, limon ve portakal ağaçları dikmeyi de ihmal etmediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte fidan dikiminin ardından bir grup doğa gönüllüsü, çevre temizliği yaptı, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İzmir'deki depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı.