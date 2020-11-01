İzmir'deki depremde can kaybı 62'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremde can kaybı 62'ye yükseldi

01.11.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:44
İzmir'deki depremde can kaybı 62'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 17.20'de yapılan açıklamada, vefat edenlerin sayısının 62'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 940 kişinin yaralandığı, bunlardan 722'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 947 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi"
Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi
Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 28'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Osman Durmuş Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Gökhan Alkan Kaan Yildirim Yonca Evcimik
Spor Ali Koç Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremde can kaybı 62'ye yükseldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:46:19. #1.15#
title