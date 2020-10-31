İzmir'deki depremde can kaybı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi
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İzmir'deki depremde can kaybı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi

31.10.2020 00:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:56
İzmir'deki depremde can kaybı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 20'ye, yaralananların sayısının 786'ya yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 20'ye, yaralananların sayısının 786'ya yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 24'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 244 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 20 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 725, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 786 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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