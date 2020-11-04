İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi

04.11.2020 06:57 | Son Güncelleme: 04.11.2020 07:00
İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

İlgili Haberler

Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Osman Durmuş Mesut Yılmaz Geert Wilders Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irmak Ünal Halil Sezai Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Adem Ljajic Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 07:00:24. #1.15#
title