İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi

03.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:27

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 562 artçı sarsıntı tespit edildi.

Depremde 109 kişi hayatını kaybetti, 1036 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 138 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlandı, 4 binada ise çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

İlgili Haberler

Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Falcao Tisserand Gökhan Töre Eddie Newton Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki depremde can kaybı 109'a yükseldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 16:26:57. #1.14#
title