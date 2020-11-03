İzmir'deki depremde can kaybı 105 oldu
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İzmir'deki depremde can kaybı 105 oldu

03.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:44
İzmir'deki depremde can kaybı 105 oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 105'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 itibarıyla, İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 105 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1027 kişiden 883'ü taburcu edildi, 144 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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