İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi
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İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi

03.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:44
İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 itibarıyla, 30 Ekim'de İzmir açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 102 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1026 kişiden 883'ü taburcu edildi, 143 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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