İzmir'deki depremde,beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada
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İzmir'deki depremde,beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada

07.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:46
İzmir'deki depremde,beton blokların araçların üzerine düşme anı kamerada

İZMİR'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü.

İZMİR'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki atıl durumdaki viyadüğün beton blokları, metrelerce yükseklikten park halindeki araçların üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki beton blokların düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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