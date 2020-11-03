İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)
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İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)

03.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:00
İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)

AYDA'YA ÇOK SAYIDA KİŞİ KÖFTE AYRAN GÖNDERDİ?İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in köfte ayran istemesi üzerine çok sayıda vatandaş hastaneye köfte ayran gönderdi.

AYDA'YA ÇOK SAYIDA KİŞİ KÖFTE AYRAN GÖNDERDİ

?İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in köfte ayran istemesi üzerine çok sayıda vatandaş hastaneye köfte ayran gönderdi. Ancak köfteler, Ayda'nın sağlık durumu nedeniyle doktorlar izin vermediği için şu an verilmedi.Davut CAN- Melis KARAKUZULU- Hasan AKYILDIZ/İZMİR,


İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)
İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)
İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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