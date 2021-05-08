İzmir'deki depremde 2 çocuğunu kaybeden annenin en yalnız Anneler Günü

TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 çocuğunu kaybeden anne Neslihan Tekin, Anneler Günü'ne çocukları anısına diktiği çiçekleri öpüp okşayarak giriyor.

TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 2 çocuğunu kaybeden anne Neslihan Tekin, Anneler Günü'ne çocukları anısına diktiği çiçekleri öpüp okşayarak giriyor.

Tarih öğretmenliği yapan Recai ve Neslihan Tekin çifti, depremden bir gün önce 15 yaşındaki kızları Feryal Özge ile 4 yaşındaki oğulları Ömer Yiğit'i Rıza Bey Apartmanı'nda oturan halaları Fatma Tekin Öztürk'e bırakarak Bursa'ya gitti.

Depremde apartmanın yıkıldığını öğrenen Tekin çifti, İzmir'e dönerek 4 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarını umutla bekledi.

Çocukları ve halalarının ölüm haberini alan çift, hayatlarının en büyük acısını yaşadı.

Depremde kendi evleri hasar almamasına rağmen Bornova'dan taşınma kararı alan çift, Menderes ilçesinde yeni bir hayat kurdu.

"Çocuklarım pırlanta gibiydi"

Evinin bahçesine diktiği çiçeklerle ilgilenerek acısına katlanmaya çalışan anne Neslihan Tekin, AA muhabirine, çocuklarını depremde kaybettiğine hala inanamadığını, hep bir yanının eksik olduğunu söyledi.

Hayatının en zor Anneler Günü'nü yaşadığını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Gerçekten şu an yaşadıklarımı anlatmak için kelime bulmak çok zor. Çocuklarımı kaybettikten sonra yakın çevremiz ve öğretmenlerinin söylediği sözler beni çok mutlu etti. Çocuklarım pırlanta gibiydi. Onlarla yaşadığım her Anneler Günü ve anlar çok özeldi. 3 yıl önce annemi kaybettim, geçen yıl da çocuklarımı. Allah'ın insana vereceği en güzel duygu annelik. Onları çok özlüyorum. Büyük ızdırap yaşıyorum. Kendimi yapayalnız hissettiğim bir Anneler Günü yaşıyorum. Çocuklarım bu Anneler Günü'nde karşımda olsa onlara sadece sarılmak isterdim."

Tekin, bahçedeki güllerle ilgilendiğinde kendini kızıyla ilgilenmiş gibi hissettiğini, evlatlarını özleyince çiçeklere koştuğunu, onları sevip okşadığını dile getirdi.

Evlatlarının depremde ölmesine rağmen isimlerinin yaşatıldığına işaret eden Tekin, "Çocuklarımızın isimleri Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan parkta, Şanlıurfa'da açılan kütüphanede ve Afrika'da açtırılan su kuyuları ve hatıra ormanlarında yaşıyor. Bu bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

"Kendimi ihtiyaç sahibi çocuklara adadım"

Tekin, çocuklarını kaybetmesinin ardından hayatını ihtiyaç sahibi çocuklara adamaya karar verdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl kızımın doğum gününü Karşıyaka'daki çocuk yurdunda kalan çocuklarla kutladım. Mesela oğlum tavuk pilavı çok severdi, onun da doğum gününde çocuklara tavuk pilav dağıtmak istiyorum. Daha önce de ihtiyaç sahibi çocukların yanında olmak isterdim ama çocuklarımı kaybettikten sonra artık onların yanında daha çok olmaya karar verdim. Onların da benim çocuklarım kadar mutlu olmasını istiyorum. Kendimi artık buna adadım."

Baba Recai Tekin de eşinin çocuklarına çok iyi bir anne olduğunu, hayatlarının en zor Anneler Günü'nü eşiyle birlikte çocukları olmadan geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler