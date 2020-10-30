İzmir'deki deprem
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İzmir'deki deprem

30.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:12
İzmir'deki deprem

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İzmirliler'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İzmirliler'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Başkanı İba, yaptığı yazılı açıklamada, depremin merkez üssünün İzmir Seferihisar olduğunu anımsa

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilden depremin hissedildiğini aktaran İba, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Devletimiz yetkilileri hemen olay yerine gitti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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