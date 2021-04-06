İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)

OYUNCAK BEBEĞİNİ ELİNDEN BIRAKMADI İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda fabrikasının deposunda bulunan 3 konteynerde yakalanan, aralarında kadın, bebek ve çocukların da olduğu 91 kaçak göçmen, Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek, jandarma karakoluna götürüldü.