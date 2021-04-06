İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
OYUNCAK BEBEĞİNİ ELİNDEN BIRAKMADI İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda fabrikasının deposunda bulunan 3 konteynerde yakalanan, aralarında kadın, bebek ve çocukların da olduğu 91 kaçak göçmen, Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek, jandarma karakoluna götürüldü.
OYUNCAK BEBEĞİNİ ELİNDEN BIRAKMADI
İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda fabrikasının deposunda bulunan 3 konteynerde yakalanan, aralarında kadın, bebek ve çocukların da olduğu 91 kaçak göçmen, Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek, jandarma karakoluna götürüldü. Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği kaydedildi. Kaçak göçmenler arasındaki kız çocuğunun, oyuncak bebeği elinden bırakmadan otobüse bindiği görüldü.
Davut CAN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN