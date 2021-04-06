İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)

OYUNCAK BEBEĞİNİ ELİNDEN BIRAKMADI İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda fabrikasının deposunda bulunan 3 konteynerde yakalanan, aralarında kadın, bebek ve çocukların da olduğu 91 kaçak göçmen, Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek, jandarma karakoluna götürüldü.

OYUNCAK BEBEĞİNİ ELİNDEN BIRAKMADI 

İzmir'in Torbalı ilçesindeki gıda fabrikasının deposunda bulunan 3 konteynerde yakalanan, aralarında kadın, bebek ve çocukların da olduğu 91 kaçak göçmen, Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek, jandarma karakoluna götürüldü. Göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği kaydedildi. Kaçak göçmenler arasındaki kız çocuğunun, oyuncak bebeği elinden bırakmadan otobüse bindiği görüldü. 

Davut CAN/İZMİR,


İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)
İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:12:40. #1.14#
title