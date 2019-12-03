İzmir'deki denetimlerde, aranan 323 kişi yakalandı

03.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:42

İZMİR'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'inin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 bin 260 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'inin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 388 araç ile 181 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 57 mermi, 3 kurusıkı, 1 pompalı tüfek, 4 fişek ile bin 233 gram esrar, 51 gram kokain ve 214 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan bir iş yeri ve kumar oynayan 5 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.

Kaynak: DHA