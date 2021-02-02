İzmir'deki demonstrasyon bahçesinde ceviz fidanları için susuz tarım sistemi kuruldu
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İzmir'deki demonstrasyon bahçesinde ceviz fidanları için susuz tarım sistemi kuruldu

02.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:07
İzmir'deki demonstrasyon bahçesinde ceviz fidanları için susuz tarım sistemi kuruldu

İzmir'in Buca ilçesindeki demonstrasyon ceviz bahçesinde susuz tarıma imkan sağlayan "ekobox" sistemi kuruldu.

İzmir'in Buca ilçesindeki demonstrasyon ceviz bahçesinde susuz tarıma imkan sağlayan "ekobox" sistemi kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı yazılı açıklamada, ekobox sistemiyle sulama imkanları kısıtlı, kurak, taşlı, kumluk arazilerde bitkisel üretim yapıldığını belirtti.

İzmir'de ceviz fidanlarının yer aldığı bir deneme bahçesi kurduklarını aktaran Özen, "Burada ekobox adı verilen bu düzeneği meyve bahçelerinde fidanın dibine entegre ederek 15 litre su ile 1 yıl boyunca bir daha su vermeden meyve fidanının ayakta kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özen, bugüne kadar yapılan denemelerde olumlu sonuçlar veren sistemi, tüm İzmir'de yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

Açıklamada, deneme kapsamındaki ceviz bahçesinde fidanlara can suyu verildiği ve sistemin su haznesinin doldurulduğu, dikilen ağaç veya fidanların toprağın altında bulunan mikro gözeneklerdeki su kaynağı ile hayatını sürdürebileceği bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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