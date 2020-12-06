İzmir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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İzmir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

06.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:42
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ve "selefi/tekfirci" grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O. ve bağlantılı 10 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ramazan O. ve 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinde bazı şüphelilerin susma hakkını kullandığı, bazılarının da suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden aralarında Ramazan O'nun da olduğu 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 3 Aralık'taki DEAŞ operasyonunda Avusturya'daki terör saldırısıyla bağlantılı bir kişi ile irtibatı olduğu belirlenen sözde üst düzey yönetici "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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