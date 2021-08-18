İzmir'deki darp iddiasında her iki taraf da şikayetçi

İZMİR'de Hatice Özdemir (50), üst kat komşuları tarafından sokak hayvanlarını beslediği için darbedildiği gerekçesiyle S.P. ve babası D.P.'den şikayetçi oldu.

İZMİR'de Hatice Özdemir (50), üst kat komşuları tarafından sokak hayvanlarını beslediği için darbedildiği gerekçesiyle S.P. ve babası D.P.'den şikayetçi oldu. S.P.'nin eşi E.P. ise kendilerinin de Özdemir hakkında şantaj ve iftiradan şikayetçi olduklarını belirterek, "Eşim ona fiziksel bir müdahalede bulunmuş olsaydı, hemen boşanma davası açardım. Konu sokak hayvanları konusu değil" dedi.

Gaziemir ilçesinde oturan Hatice Özdemir, 13 Ağustos günü hastaneden darp raporu aldıktan sonra Gaziemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek sokak hayvanlarını beslediği için tepki gösteren üst kat komşusu S.P. ve babası D.P'nin kendisini darbettiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan baba ve oğul da Özdemir hakkında şikayette bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından D.P. ve oğlu S.P., serbest bırakıldı.

ADALET İSTİYORUM'Sokak hayvanlarını beslediği için üst kat komşularıyla 2 yıldır husumetli olduğunu belirten Hatice Özdemir, "4 yıl önce eşimle birlikte memurluktan emekli olup, Gaziemir'e taşındık. Evin karşısındaki boş arsada sokak hayvanlarını besliyorum. Bu nedenle de üst katımda oturan komşularımdan sürekli uyarı aldık. 'Bahçeye kedi girmeyecek' diyorlar. Ben buna ne yapabilirim? Olaydan 10 gün önce besleme yaparken S.P. geldi ve benimle konuşmak istediğini söyledi. Burayı barınağa çevirdiğimi belirtip, evimi satıp gitmem gerektiğini söyleyerek beni tehdit etti. Olay günü sabahı hayvanların sularını koymak için dışarı çıktığımda S.P.'nin eşi E.P. üst kattan bana bir şeyler söyledi. Ben de ona 'Benimle uğraşmayın' diye mesaj attım. Arkadaşımla evimde otururken zil çaldı. Baktığımda E.P. gelmişti. Bana hakaret etmeye başladı. Sonrasında E.P.'nin kayınpederi D.P. beni apartmanın koridoruna çekerken, eşi S.P. de darbetti. Zor da olsa kapıyı kapatıp, polisi aradım. Polisle birlikte önce hastaneye gidip darp raporu aldım, ardından da şikayetçi oldum. Koruma tedbir kararı talep ettim. Sol kolumdan D.P. çekti, S.P. vurdu. Ben adalet istiyorum. Günlerdir uyku uyumuyorum. Benim suçum sokak hayvanlarıma bakmak mı? Hak arıyorum" dedi.'KESİNLİKLE DARP YOK'S.P'nin eşi E.P. ise Özdemir'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtip, darp olayının kesinlikle yaşanmadığını, konunun da Özdemir'in sokak hayvanlarını beslemesiyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Hatice Özdemir ile 2 sene öncesine kadar yedikleri içtiklerinin ayrı gitmediğini belirten E.P., "Olay kesinlikle kedi köpek olayı değil. Çiğ kemikleri balkonuna koyduğu ve onların da kötü koku yaydığı için geçmiş dönemde kendisini uyarmıştık ama umursamadı. Ben de durumu Gaziemir Belediyesi'ne bildirdim. Oğlumla beraber yıllarca orada sokak hayvanlarına biz baktık. O, taşındıktan sonra bize katıldı. Darp olayı kesinlikle hiç olmadı. Yeni doğan çocuğumun hastalığıyla uğraşırken eşinin telefonundan bana, iffetimi hedef alan şantaj mesajları attı. Hepsi zaten kayıtlı. Onda fotoğraflarım olduğunu, bunları eşimle paylaşacağını yazmış. Ben de onun yalancı olduğunu, istediğini yapabileceğini söyledim. Son olarak da 'Eşinle değil, gelebilirsen tek gel' dedi. Ben de kucağımda çocuğumla birlikte inip, zilini çaldım. Kapıyı açtı, 'ne derdi' olduğunu sordum. Bana, 'Siz kumpası kurmuşsunuz. Zengin kocayı bulmuşsunuz. Annene de koca arıyorsunuz, karşı arsaya da erkekleri topluyorsun' dedi. Ben de konuşmanın doğru yere gitmediğini belirtip durumu oğluna aktaracağımı söyleyince, 'Onu da mı ayarttın?' dedi. Tartışma sürerken eşim geldi. Onu görünce hemen kapıyı kapattı. Eşim sinirle sadece kapısını yumrukladı. Kısa süre sonra polisler geldi ve ben de şikayetçi olduğumu söyledim. Evimdeyken polis memuru gelip, kadının darbedildiğini söyledi. İnanamadım ve yıkıldım. Eşim ona bir tokat atsaydı onu hemen boşardım. Kadını ezecek her türlü tavır ve davranışın hep karşısında oldum" diye konuştu.'PSİKOLOJİMİZ ALT ÜST OLDU'

Özdemir'in mahallede başka kişilerle de sorunlar yaşadığını söyleyen E.P., "Yaklaşık bir ay önce başka bir komşumuzun evinin bahçesine habersiz bir şekilde köpek kulübesi koymuş. Ev sahibi onları kaldırınca evin camlarını ve güvenlik kamerasını kırmış. Bunlar kamera kayıtlarında mevcut. Mahalledeki başka insanlarla da sorun yaşadı. Başka bir mahalle sakini bu nedenle koruma kararı aldırmıştı. Elimizde bize attığı tehdit mesajları, fotoğraflar, görgü şahitleri var. Hepsini mahkemeye sunacağız. Bu insanın psikolojisinin normal olduğunu düşünmüyoruz. Kendi oğlu bana, 'Annem iyi değil. Senden ricam numarasını silip engelle' dedi. Mahallede herkese benimle ilgili iftiralar uyduruyor. 3 ay önce doğum yaptım ve üzüntüden sütten kesildim. Bunun hakkını ne adalet ne başkası veremez. Bebeğim bir kilo verdi. Psikolojimiz alt üst oldu. Adaletin yerini bulması için sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı