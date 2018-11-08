İzmir'deki Cinsel İstismar Davası

İzmir'in Buca ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık beraat etti.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanık G.K, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanık hakkında soyut iddia dışında mağdur kız çocuğuna yönelik cinsel saik ile hareket ettiğine dair, mahkumiyetine yeter, kuşkudan uzak, inandırıcı, somut yeterli ve kesin delil veya emare elde edilemediğini belirterek, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Savcılığın mütalaaya katıldığını ifade eden sanık G.K de mağdurun her türlü bakımını üstlendiğini dile getirerek, "Yeri geldi hastalandı, hastalığıyla ilgilendim. Soydum, giydirdim, ateşlendi havluya sardım, hastaneye götürdüm. Altını yaptı, temizledim." şeklinde savunma yaptı.

Beraatini talep eden G.K. mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden, G.K'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan beraatine karar verdi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde M.Y, velayeti boşandığı eşi Y.K'de olan 6 yaşındaki kızına, G.K'nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla G.K. hakkında dava açmıştı.