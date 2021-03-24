İzmir'deki cinayetle ilgili 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'deki cinayetle ilgili 1 şüpheli yakalandı

24.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:14
İzmir'deki cinayetle ilgili 1 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Murat Çelik (18) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında sokak ortasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheli şahıs üzerinde bulunan bıçakla Çelik'i bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karşıyaka ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamanı yitirmişti.

Cinayet Büro Amirliğine teslim edildiler

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı ileri sürülen M.İ.Ş., isimli şüpheli gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'deki cinayetle ilgili 1 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Mesut Bakkal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Şişli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki cinayetle ilgili 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 08:14:54. #1.16#
title