İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

26.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:18
İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde dün silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde dün silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Kentte dün akşam, Güven Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete giden Tolga Taşkaner'i (29) çıkan kavgada silahla öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Yaşar G'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma

Şüphelinin ilk ifadesinde küfür nedeniyle tartıştıklarını ve kavga ettikten sonra evinden silahı alarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

Öte yandan, zanlının iki suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İlgili Haberler

Bahçelievler'de 'yan bakma' cinayetinin zanlısı tutuklandı
Bahçelievler'de "yan bakma" cinayetinin zanlısı tutuklandı
Korgan'daki cinayet - İki zanlı tutuklandı
Korgan'daki cinayet - İki zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli cinayet zanlısı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Funda Eryiğit Gonca Vuslateri
Spor Mert Günok Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Caner Erkin
Tüm Haberler Kasım Futbol Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 18:18:34. #1.14#
title