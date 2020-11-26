İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı
26.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:18
İzmir'in Buca ilçesinde dün silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde dün silahla bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Kentte dün akşam, Güven Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete giden Tolga Taşkaner'i (29) çıkan kavgada silahla öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Yaşar G'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin ilk ifadesinde küfür nedeniyle tartıştıklarını ve kavga ettikten sonra evinden silahı alarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.
Öte yandan, zanlının iki suç kaydının olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör