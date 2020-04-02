İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı İzmir'de 52 yaşındaki Nuray Vural'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir'de 52 yaşındaki Nuray Vural'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir'de 26 Mart Perşembe günü yakınlarının haber alamaması üzerine 52 yaşındaki Nuray Vural, çilingirle açılan evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Alsancak Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Nuray Vural'ın öldürülmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Nurullah E. ile olayı bildiği halde sakladığı öne sürülen akrabası F.E.'yi gözaltına aldı.

Zanlı Nurullah E.'nin emniyetteki ifadesinde evine gittiği talihsiz kadının cebindeki parayı çaldığını düşündüğünü, bu nedenle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nurullah E. tutuklanırken F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA