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İzmir'deki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'deki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde misafirlikten dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Maya cinayetinin şüphelisi yakalandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde misafirlikten dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Maya cinayetinin şüphelisi yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin daha önce kavga ettikleri öğrenildi.

Olay, 25 Eylül sabahı saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 370 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre misafirliğe gittiği arkadaşlarından eve dönmek için çıkan Serdar Maya'nın (29) yanında hafif ticari bir araç durdu. Araç içerisinden açılan ateş sonucu Serdar Maya kanlar içerisinde yere yığılırken, araç bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Maya, sağlık ekipleri tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliyi belirleyen ekipler, olayın şüphelisi R.Y.'nin gün boyu izini sürdü. Cinayet şüphelisi R.Y. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Tutuklandı

Öte yandan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serdar Maya ile cinayet şüphelisi R.Y.'nin daha önce kavga ettikleri öğrenildi. Şüpheli R.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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