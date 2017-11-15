İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanığın cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davaya devam edildi.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya maktul Eda Okutgen'in annesi Mukadder Okutgen, babası Abdullah Orhan Okutgen, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı.



Tutuklu sanık Uğur Bunyak, tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldığı için SEGBİS bağlantısı gerçekleştirilemedi.



Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığından olaya ilişkin raporun geldiğini belirterek, raporda "Sanığın cezai ehliyeti ile ilgili düzenlenen raporda 30 Kasım 2014 tarihinde kasten öldürme suçuna karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu" ifadesinin yer aldığını kaydetti.



Sanık avukatı Uğur Onay, raporu kabul etmediklerini belirterek, raporla ilgili ayrıntılı açıklama yapacağı gerekçesiyle süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanık avukatına süre verilmesine, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazı yazılarak 4. İhtisas Kurulu tarafından rapor düzenlenmesinin istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



Karabağlar ilçesinde 2014 yılında Eda Okutgen (41), boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Uğur Bunyak tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.



Müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıkla ilgili karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden yeniden rapor alınması talep edilerek bozulmuştu.