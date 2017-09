İzmir'deki Cinayet Davası

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kadını boğazından bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanık A.T, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.



Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden gelen ve A.T'nin cezai ehliyetinin olduğuna ilişkin rapora, sanık avukatı Muhsin Şenocak itiraz ederek Adli Tıp Kurumu Başkanlığından da rapor alınmasını istedi.



İddia makamının mütalaasında, maktul M.C'nin zaman zaman evlerinde kaldığı sanıkla yakın arkadaş olduğu, A.T'nin eşiyle ilişki yaşadığı, bunu fark eden sanığın maktulü uyardığı belirtildi. Sanık hakkında "haksız tahrik altında" ve "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.



Önceki savunmalarını tekrarladığını dile getiren A.T, cinayette kullandığı bıçağı yanında getirmediğini, evdeki masanın üzerinde bulduğunu ve o anki kızgınlıkla M.C'yi bıçakladığını savundu.



Sanık avukatı Muhsin Şenocak ise esas hakkındaki savunmaları için ek süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanık avukatının Adli Tıp Kurumu Başkanlığından alınması istediği rapora ilişkin talebin reddi, sanığın tutukluluk halinin devamı ve A.T'nin avukatına esas savunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olay



Buca Kooperatifi Mahallesi'nde A.T'nin (32), eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü komşusu M.C'yi (33) 19 Mayıs 2016'da boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilmişti. Tutuklanan A.T. hakkında "canavarca hisle adam öldürme" suçlamasıyla "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.