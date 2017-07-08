İzmir'deki Cinayet

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kavga sırasında bir esnafın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan baba oğul tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Caddesi'nde çay ocağı işleten 42 yaşındaki Serkan Kaplan'ın katil zanlısı Tarık B. (27) ile babası A.S.B, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Karşıyaka ilçesi Kemal Paşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Serkan Kaplan ile aynı bölgede kokoreç tezgahı bulunan Tarık B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Tarık B'nin, Kaplan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilmişti. Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Tarık B. ve babası A.S.B. ise polis tarafından yakalanmıştı.