İzmir'deki "çekyat cinayeti" davası

İzmir'in Konak ilçesinde Gülümser Bulut'un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin kızı ile yeğeninin tutuksuz yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Gülümser Bulut'un kızı H.A. ile yeğeni Y.K. ve avukatları katıldı.

Tanık A.T, Bulut'un alt komşuları olduğunu ve kızıyla yaşadığını, kendisini en son olaydan 3 gün önce balkonda kızıyla otururken gördüğünü belirterek, "Sanık H.A, cuma akşamı anneme annesinin iki gündür kayıp olduğunu söylemiş." dedi.

Tanık C.V. de Gülümser Bulut'un oturduğu mahallede bakkal dükkanı işlettiğini, kendisini en son 15 ya da 16 Ağustos 2018'de gördüğünü ifade ederek, "H.A'yı balkondan bağırırken gördüm. İlk önce ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 'Annemi öldürmüşler.' dediğini anladım." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık H.A, eve geldiğinde annesinin içeride olmadığını öne sürerek, "Annem dergahlara giderdi. Ben de o akşam dergaha gitmiş olabileceğini düşündüm. Daha önce de gidip 1-2 gün kalıp dönerdi. Cep telefonu da kapalıydı sürekli." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanık H.A'nın cezai ehliyetini etkileyecek rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevkinin gerekip gerekmediği hususunda Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut'un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut'un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler veren kızı H.A. ve Y.K. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

Kaynak: AA