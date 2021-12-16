İzmir'deki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi'ndeki 6 bin 84 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 19 milyon 750 bin lira ile LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından verildi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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