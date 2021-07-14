İzmir'deki bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
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İzmir'deki bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'deki bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 743 Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ahmet A. ve Erdoğan K. ile M.G. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bıçakla Ahmet A. ve Erdoğan K'yı yaraladı.

Yaralılar yakınları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak boş bir arazide bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

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