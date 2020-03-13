İzmir'deki belediyelerden korona virüsü seferberliği, etkinlikler iptal
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İzmir'deki belediyelerden korona virüsü seferberliği, etkinlikler iptal

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü hastalığının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından, İzmir'de de tüm belediyeler parkları, okulları, camileri, toplu taşıtları dezenfekte etti.

13.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:46
İzmir'deki belediyelerden korona virüsü seferberliği, etkinlikler iptal

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü hastalığının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından, İzmir'de de tüm belediyeler parkları, okulları, camileri, toplu taşıtları dezenfekte etti. Öte yandan bazı belediyeler, korona virüsü nedeniyle etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.


Korona virüsünün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından İzmir'de tedbir elden bırakılmıyor. Virüse karşı harekete geçen belediyeler, adeta seferberlik ilan etti.


Menderes Belediyesi ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki belediye işletmelerini, parkları, okulları, dolmuşları ve camileri dezenfekte etti. Özel olarak kurulan ekip, tüm gün boyunca ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürdü. Evde sağlık hizmetleri kapsamında, hizmetten faydalanan vatandaşlar başta olmak üzere ilçedeki tüm vatandaşlara dağıtılan bilgilendirme broşürleriyle korona virüsünden korunmaya yönelik yapılacaklarda anlatıldı.


Çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Korona virüsü başta olmak üzere virüs ve bakterilere karşı önlemlerimizi arttırdık. İlçemizin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı dezenfeksiyon ekiplerimiz ilçemizin her noktasındaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı virüse karşı önlemlerle ilgili bilgileri de el broşürü ve afiş haline getirerek vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık" dedi.


Çiğli'deki parklara korona önlemi


Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de rastlanılan korona virüsüne karşı Çiğli Belediyesi de dezenfekte çalışmalarını artırdı. Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, korona virüsüne karşı yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların ve ebeveynlerin bolca vakit geçirdiği parklardaki oyun grupları, spor aletleri ve oturma alanları ilaçlı temizlik malzemeleriyle dip bucak temizledi. Çiğli Belediyesi ekipleri, önlem çalışmaları kapsamında; okul ve ibadethaneleri de dezenfekte ederken, belediye binasının tüm katlarına da dezenfektan cihazı yerleştirildi.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, "Özellikle kış mevsiminde bulunduğumuz bu aylarda salgın hastalıklarında artış yaşanıyor. Çocuklarımızın ve ebeveynlerinin bu dönemi sağlıklı geçirebilmesi adına ilçe genelindeki tüm parklarımızda kapsamlı temizlik çalışmalarını rutin olarak yapıyorduk; ancak korona virüsünün ülkemizde de rastlanılmasının ardından dezenfekte çalışmalarını artırdık" şeklinde konuştu.


Aliağa'da tüm kurslar mart sonuna kadar iptal


Halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturan korona virüsü salgınına karşı mücadele çalışmalarına hız veren Aliağa Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandıkları; okul, cami, ulaşım araçları gibi toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.


Aliağa Belediyesi, yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra büyükten küçüğe binlerce insanın toplu olarak yararlandığı kursları da korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal etme kararı aldı. Alınan karara göre; kurslar, eğitim faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler, Nadir Nadi Kütüphanesi, Aliağa Gençlik Merkezindeki; fitness, havuz ve diğer aktivite alanları, rehabilitasyon merkezi, satranç kulübü, kış spor okulları, konser ve benzeri tüm toplantı etkinlikleri mart ayı sonuna kadar iptal edildi.


Bayraklı'da topyekun temizlik


Bayraklı Belediyesi, tüm dünyayı sarsan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi üzerine ilçede temizlik seferberliği başlattı. Belediye ekipleri, tüm oyun parkları, okul ve ibadethaneler ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktaları baştan aşağı temizledi.


30 kişilik özel ekip, cami, kilise ve cemevi gibi tüm ibadethaneler, spor tesisleri ile çocuk parklarında çalışmaları hızlandırdı. Okul tuvaletleri, musluklar, sıralar, tırabzanlar, merdivenler ve asansörler, ekipler tarafından dezenfektan malzemelerle temizlendi. Ayrıca çöp konteynerleri, mazgallar ve parklardaki banklar da elden geçirildi. Gece saatleri ve hafta sonlarında da devam edecek çalışmalarda; kız yurdu, kadın sığınma evi, belediye hizmet binaları ve ilçedeki tüm kamu kuruluşlarının temizleneceği belirtildi.


Öte yandan, korona virüsü riskine yönelik vatandaşın bilinçlendirilmesi için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilk etapta 10 bin broşür bastırdı. Alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşür, mahallelerde dağıtılmaya başlanırken, merkezi noktalarda afiş ve billboardlar yoluyla da korunma yöntemleri anlatıldı.


Belediye ayrıca, olası virüs tehlikesine karşı mart ve nisan aylarındaki konser, panel, seminer gibi tüm sosyal ve kültürel etkinlikleri iptal etti. Belediye bünyesindeki tüm kurslar da mart sonuna kadar durduruldu.


Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi BAYSEM'de de, yüz yüze eğitime geçici süreyle ara verileceği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe genelinde topyekün bir temizlik çalışması başlattıklarını belirterek, "Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde hijyen odaklı çalışmalara ağırlık verdik. Korona virüsü tehlikesine karşı, ilgili kurumlarla koordineli olarak gerekli önlemler almaya devam edeceğiz. Temizlik çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da, bu dönemde hijyen kurallarına azami özen göstermelerini istiyoruz" dedi.


EGEKAF ileri bir tarihe ertelendi


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleri ve "Yetenek Her Yerde" temasıyla bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihinde Ege Üniversitesinin koordinatörlüğünde düzenlenmesi planlanan Ege Bölgesi Kariyer Fuarının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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