İzmir'deki, Avrupa'nın en büyük fuarı kent otellerini dolduracak

İzmir 'de 21-24 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kent turizmine büyük hareket getirecek. 85 ülkeden gelmesi beklenen binlerce satın almacıların yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her noktasından sektör profesyonellerin de İzmir'e gelecek olması konaklama sektörünü de canlandıracak. Fuarın gerçekleşeceği hafta, İzmir'deki birçok anlaşmalı otelde yataklar doldu.

"YURT DIŞINDAN ÇOK SAYIDA KATILIMCI OLACAK"

Türkiye'de son dönemlerde düğün yapmayı tercih eden Hintli ve Lübnanlı sayısında artışlar dikkat çekiyor. İstanbul ve Ege'nin tatil merkezlerinde yapılan düğünlere yurt dışından kafileler halinde 350 ila 1000 kişi arasında da davetliler gelirken, İzmir'de de IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı yapılacak. 2007 yılından itibaren düzenlenen fuar yurt içi ve yurt dışından birçok sektör temsilcisini ağırlayacak. Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olarak görüldüğü söylenen fuarın 2020 ile 2021 modasına yön verecek gelinlik, damatlık, abiye tasarımlarıyla sektörün buluşma noktası olacağına dikkat çekildi. Ünlü isimler de defileler de boy gösterecek. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Fuarda 2021 yılı modasına yön vermenin yanında, alanında uzman katılımcıların yepyeni tasarımları da görücüye çıkaracak.

"SATIN ALMACILAR GELİYOR, OTELLER DOLDU"

IF Wedding Fashion İzmir, açılışa sayılı günler kala kentin konaklama sektörüne de büyük hareketlilik getirdi. Fuarın gerçekleşeceği hafta, İzmir'deki birçok anlaşmalı otel doldu.Fuar döneminde satın almacıların IF Wedding Fashion İzmir'e akın etmesi bekleniyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından ağırladığı yabancı alım heyetleri ile IF Wedding Fashion İzmir'de, 2020'de de Hosted Buyer alanı oluşturulacak. 85 ülkeden gelmesi beklenen satın almacıların yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her noktasından sektör profesyonelleri İzmir'de olacak.

BİR AY ÖNCESİNDEN STANT SATIŞLARI SONLANDI

Açılıştan bir ay öncesinde dolan ve stant satışları sonlanan IF Wedding Fashion İzmir'de profesyoneller, ikili görüşmeler yapacak.Fuarda, A ve B Holü buluşma noktaları olacak. A Holü'nde gelinlik ve damatlık tasarımları, B Holü'nde ise abiye giyim sektör profesyonellerini karşılayacak. Yabancı katılımcılar ile fuarın tasarımcılar da A Holü'nde yer alacak. B Holü'nde ise defileler düzenlenecek. Fuarda etkinlikler de gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda da oluşturulan Designer Area, bu fuarda da yer alacak. Tasarımlar bu bölümde görücüye çıkacak. Ege İhracatçı Birlikleri desteği ile İsveç Sergisi düzenlenecek. Sürdürülebilir tekstil malzemelerinden oluşacak sergi, B Holü Fuaye Alanı'nda profesyonellerle buluşacak.

