İzmir'deki AVM'de 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
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İzmir'deki AVM'de 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra eşi ile birlikte olaya müdahale eden 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı.

İzmir'deki AVM'de 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
07.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:17

İzmir'in Menemen ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra eşi ile birlikte olaya müdahale eden 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen biliye göre olay, dün Menemen ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan S.Ç. isimli bir şahıs, AVM'de çalışan H.Ç isimli eşinin yanına gitti. Bu sırada koca ile eşi arasında tartışma çıkarken, S.Ç., yanında getirdiği bıçağıyla eşinin üzerine saldırmaya çalıştı. AVM'de çalışan güvenlik görevlileri ve temizlik personelleri de olaya hemen müdahale etti. Bu sırada bıçaklı saldırgan, eşi H.Ç., olaya müdahale eden temizlik görevlisi M.P ve o sırada tesadüfen alışveriş yapan ve olaya müdahale eden F.C. isimli vatandaşı yaraladı.

Olay sonrasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralı vatandaş F.C. ve S.Ç. isimli kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, AVM'nin güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek jandarmaya teslim edilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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