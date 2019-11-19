İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında 3 tahliye

19.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:52

İzmir'de "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 3 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tanık olarak dinlenen H.H.B, FETÖ üyeleriyle 1986'da tanıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar sistematik bir yapı olduğu hiç aklımdan geçmedi. 13-14 yaşındaydım. O yıllarda bu işi Allah rızası için yaptıklarına inandığımız abiler bize evlerinde ders çalıştırıyordu. Dini konuların anlatımı oluyordu. Maddi durumları iyi değilse, dindar aileler varsa sempati duyuyorlardı. Sanıklardan N.Ö. de aynı evde ders çalışıyordu. Fen lisesi sınavlarına hazırlanırken gündeme askeri lise sınavları geldi. Daha sonra İstanbul'a askeri lise sınavına girmek için gittiğimizde bir gece FETÖ'ye ait bir evde kaldık. Askeri lise sınavını kazanınca Kuleli Askeri Lisesinde sanıklardan N.Ö. ve Ö.Ç. ile birlikte eğitim görmeye başladık. 1995 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştük. Bu görüşmede devre arkadaşım N.Ö. de bulundu."

Tutuklu sanıklardan Yılmaz Şen, 41 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "1 yıldır benimle ilgili bir tanık beyanı yok. Savunmamı yazmak cezaevi şartlarında mümkün değil. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Yılmaz Şen, Ali Oğuz Kamalak, Çetin Coşkun'un adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düşmüştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Yılmaz Şen'in "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", 33 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", bir sanığın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini de istemişti.

Sanıklardan 8'i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen Cumhuriyet savcısı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, yargılama sürecinde vefat eden Mustafa Zümre hakkındaki davanın düşürülmesini, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını istemişti. Cumhuriyet savcısı, Aydın'da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık için de davanın reddedilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA